Συνέντευξη ημέρας στην Brief – Οι Υπηρεσίες της RSM στον τομέα των επενδυτικών ταμείων & οι αδυναμίες της Κύπρου

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank ΓΡΑΦΕΙ Η ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ο Μαριος Χαραλαμπιδης, Head of Financial Services RSM Cyprus κατά την παρέμβαση του στην εκπομπή Βusiness Hour By Brief, αναφέρθηκε στους 3 συν 1 πυλώνες που κάνουν την Κύπρο ελκυστική για μεγάλα επενδυτικά ταμεία, αλλά και την σημασία τους για την ενδυνάμωση του οικονομικού μας μοντέλου. ...