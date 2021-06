Έπεσαν οι υπογραφές για εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας

Υπογράφηκε σήμερα 1η Ιουνίου, 2021 στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους πάνω στο Εισόδημα και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής και της Φοροαποφυγής. Τη Σύμβαση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και εκ μέρους του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, η Πρέσβειρα στην Κυπριακή Δημοκρατία κ. Elke Merks-Schaapveld.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε και υπογράφηκε μεταξύ των δύο κρατών, θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, καθώς και στην προώθηση των επενδύσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών καθώς η Ολλανδία είναι η μοναδική Ευρωπαϊκή χώρα με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχε τέτοια Σύμβαση.

Η Σύμβαση βασίζεται στο Μοντέλο Σύμβασης για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ (OECD Model Convention for the Elimination of Double Taxation on Income and on Capital) και εμπεριέχει όλα τα ελάχιστα πρότυπα των Δράσεων για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (BEPS) που αφορούν τις διμερείς συμβάσεις. Προβλέπεται επίσης, η ανταλλαγή τραπεζικών και άλλων εχέμυθων πληροφοριών σύμφωνα με το σχετικό Άρθρο του εν λόγω Μοντέλου.

Η διεύρυνση, διατήρηση και επικαιροποίηση, του δικτύου Συμβάσεων Εξάλειψης της Διπλής Φορολογίας, είναι για την Κυβέρνηση υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, καθώς συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση της χώρας μας ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Πετρίδης: Η συμφωνία θα συμβάλει στην ανάπτυξη σχέσεων των δύο κρατών

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφερε πως «με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ για να υπογράψω τη Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους στο εισόδημα και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, καθώς η Ολλανδία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που η Δημοκρατία δεν είχε συνάψει τέτοια σύμβαση».

Πρόσθεσε πως η υπογραφθείσα σύμβαση θα διασφαλίζει τον φορολογικό χειρισμό των συναλλαγών μεταξύ των δυο χωρών, παρέχοντας σταθερότητα και βεβαιότητα στους επενδυτές.

«Είμαι σίγουρος ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο κρατών, καθώς και στην ενίσχυση και προώθηση των επενδύσεων μεταξύ Κύπρου και Ολλανδίας».

Τελειώνοντας, ο κ. Πετρίδης σημείωσε «επιθυμώ να τονίσω ότι η Κυβέρνηση μας αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που προσφέρουν οι διμερείς συμβάσεις, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων διεθνών συνθηκών, με στόχο να διασφαλιστεί η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής πολυεθνικών εταιρειών».