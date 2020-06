ΕΤΑΠ: Κυκλοφόρησε βίντεο για προώθηση της Λάρνακας στο εξωτερικό

Βίντεο με τίτλο “It’s time to return” και στόχο την προώθηση της Λάρνακας στο εξωτερικό, μετά την πανδημία του κορωνοϊού, κυκλοφόρησε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ).

Σε γραπτή ανακοίνωση της Εταιρείας αναφέρεται ότι «η Λάρνακα, με την επαναλειτουργία των πρώτων ξενοδοχείων της την Παρασκευή και την έναρξη πτήσεων από το εξωτερικό στις 9 Ιουνίου, προβαίνει σε δυναμική διαδικτυακή προώθηση στο εξωτερικό, λανσάροντας το νέο προωθητικό βίντεο με τίτλο “It’s time to return”. Ο τίτλος, που σηματοδοτεί το άνοιγμα της Κύπρου σε χώρες του εξωτερικού, συνάδει και συνδυάζεται με το σλόγκαν της ΕΤΑΠ Λάρνακας “They Always Come Back” που αναδεικνύει την πρωτιά της Λάρνακας σε επαναλαμβανόμενους τουρίστες».

Προστίθεται ότι «το βίντεο που από χθες κάνει το γύρο του διαδικτύου, προβάλλει, μέσω εκπληκτικών πλάνων, τη πόλη και επαρχία Λάρνακας, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα καθώς και τις ειδικές μορφές τουρισμού της Περιφέρειας μεταξύ των οποίων τα θαλάσσια αθλήματα και η γαστρονομία».

Το νέο φιλμάκι της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας έγινε «με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Η παραγωγή είναι της τοπικής εταιρείας Content Hub, ενώ η ΕΤΑΠ εκφράζει ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του, (Windsurf City Cyprus, Kahuna Surfhouse – Kaveh Photography, Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας - Marrena Photostory, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Golden Donkeys FARM, Lush Beach Bar)».

