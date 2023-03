Φοιτητές από Αμερική επισκέφθηκαν το Λιμάνι Λεμεσού

Φοιτητές αμερικανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις εγκαταστάσεις της Eurogate στο Λιμάνι Λεμεσού<br />



Την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd είχαν φοιτητές αμερικανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι φοιτητές βρέθηκαν στην Κύπρο στις 21-24 Φεβρουαρίου 2023, στο πλαίσιο του προγράμματος Semester at Sea, το οποίο διαχειρίζεται το αμερικανικό Institute of Shipboard Education (ISE). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχουν φοιτητές από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ, από διαφορετικούς κλάδους σπουδών, οι οποίοι επιλέγουν να περάσουν το εαρινό εξάμηνο σπου...