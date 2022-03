Γ.Θεοχαρίδης: Νέος πρόεδρος Επιτροπής για ανάλυση Αγορών της ESMA

Τον διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δρ. Γιώργου Θεοχαρίδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής για την ανάλυση της Οικονομίας και των Αγορών (Committee of Economic and Markets’ Analysis - CEMA) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets - ESMA) ανακοίνωσε σήμερα η ΕΚΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή για την ανάλυση της Οικονομίας και των Αγορών συμβάλλει στην αποστολή της ESMA, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, αξιολογώντας τους συστημικούς κινδύνους και παρέχοντας ανάλυση οικονομικού υποβάθρου για τα γενικά καθήκοντα της ESMA, τα οποία περιλαμβάνουν τακτικές αναφορές για τις τάσεις, τους πιθανούς κινδύνους και ευπάθειες στις χρηματοοικονομικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασυνοριακά και ανά τομέα.

Όπως αναφέρεται, ο Δρ. Θεοχαρίδης δήλωσε πως θεωρεί τιμητικό τον διορισμό του στον εν λόγω ρόλο, «ο οποίος αντανακλά τη διαρκή δέσμευση της Κύπρου να συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και διασφαλίζοντας την προστασία των επενδυτών».

Τέλος, σημειώνεται πως η θητεία του Δρ. Θεοχαρίδη λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022