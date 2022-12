Huawei Κύπρου: Απένειμε υποτροφίες σε φοιτητές 4 πανεπιστημίων

39 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από 4 κυπριακά πανεπιστήμια παρέλαβαν τις υποτροφίες τους

Στα πλαίσια του τελευταίου Προγράμματος Seeds for the Future Scholarships, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου η τελετή απονομής υποτροφιών σε 39 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 4 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Μέσω του προγράμματος Seeds for the Future Scholarships, η Huawei υποστηρίζει ταλαντούχους νέους από όλο τον κόσμο και τους δίνει κίνητρο να επιτύχουν τους στόχους τους. Η Huawei Κύπρου συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα, συνεισφέροντας έτσι στην εκπαίδευση φοιτητών από την Κ...