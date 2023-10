Ξεκλειδώνοντας ψηφιακές δυνατότητες για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών<br />



Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Norsensus Mediaforum, ένα νορβηγικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο του project ‘’Communication tools for effective public engagement and advocacy’’. Οι δύο οργανισμοί έχουν συνεργαστεί ξανά μέσω του project ’AdvocaCY: Participate, learn, decide, challenge: stronger Cypriot civil society for sustainability, advoca...