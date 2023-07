Πώς η καινοτόμα πλατφόρμα INSTANT δίνει λύσεις σε εργοδότες και εργαζόμενους και αναβαθμίζει επιχειρήσεις στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο , Μεγάλη απήχηση αποκτά ολοένα και περισσότερο το πρωτοποριακό project «INSTANT: Intelligent platform for providing Staffing and Training in the Hotel Industry / Έξυπνη πλατφόρμα Στελέχωσης και Κατάρτισης στη Ξενο...