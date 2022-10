Οι προκλήσεις του νέου Γενικού Διευθυντή των Mall of Cyprus και Mall of Engomi - Δηλώσεις Κύπρου Χατζηστυλλή στην Brief

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ Μετά από 3 χρόνια στη θέση του Γενικού Διευθυντή των Mall of Cyprus και Mall of Engomi επιστρέφει ο κ. Κύπρος Χατζηστυλλής. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ της Brief, το Mall of Cyprus μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησε την παραίτηση του κ. Julian Smith από τη θέση του ως Γενικού Διευθυντή του Mall με ισχύ από τις 14 Οκτω...