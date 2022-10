Καδής: Η Κύπρος μάρτυρας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Όσα ανέφερε σε εκδήλωση της CYMEPA για τη σκυταλοδρομία «Running out of time», για την κλιματική αλλαγή

Η Κύπρος είναι ήδη μάρτυρας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ανέφερε τη Δευτέρα (31/10) ο Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, σε χαιρετισμό του, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, τον οποίο απηύθυνε στην εκδήλωση της CYMEPA για τη σκυταλοδρομία «Running out of time», για την κλιματική αλλαγή. Αρχικά ο κ. Καδής καλωσόρισε στην Κύπρο τους συμμετέχοντες στη δράση «Running out of time», η οποία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις επιπτώσεις της κλιματικής...