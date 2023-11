Καταγγελίες για παραβίαση Νομοθεσίας Εργασίας από Καζίνο

Εμπλοκή και από Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) – Απαγορεύει στις Συντεχνίες είσοδο στο Θέρετρο Καζίνο - Ξενοδοχείο

Το θέμα με την άρνηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας (Melco Resorts & entertainment Ltd) του Καζίνου Θέρετρου ‘City of Dreams Mediterranean’ να επιτρέψει σε Αντιπροσώπους Συνδικαλιστών Οργανώσεων να συζητήσουν και να ενημερώσουν τους υπαλλήλους για τα εργασιακά τους δικαιώματά, φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει αλλά ούτε και έχει κλείσει, αφού όπως πληροφορείται η Brief, το θέμα οδηγείται στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), του οποίου την Σύμβαση η Κυπριακή Δημοκρατία υιοθέτησε με σχετικό Κυρωτικό Νόμ...