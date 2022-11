Keep our Sand & Sea Plastic Free:Πήρε βραβείο Υπεύθυνου Τουρισμού

Έλαβε το αργυρό στην κατηγορία «Μείωση πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον»

Παγκόσμιο Βραβείο Υπεύθυνου Τουρισμού και συγκεκριμένα το αργυρό στην κατηγορία «Μείωση πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον» έλαβε το Έργο "Keep our Sand and Sea Plastic Free" για τις δράσεις που υλοποιεί για μείωση της πλαστικής ρύπανσης.