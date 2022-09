Κέρδη για Mall of Cyprus - Ζημιές για Mall of Engomi

Τι δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο εμπορικών κέντρων για το πρώτο εξάμηνο του 2022

Με αυξημένα έσοδα έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για τα εμπορικά κέντρα Mall of Cyprus και Mall of Engomi. Σύμφωνα με τα οικονομικά εξαμηνιαία αποτελέσματα, που αναρτήθηκαν στο ΧΑΚ, τα έσοδα του εμπορικού κέντρο «The Mall of Cyprus», για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, ήταν €8.931.713, σε σύγκριση με €7.460.600 για την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2021. Επιπλέον τα λειτουργικά κέρδη του «The Mall of Cyprus» για ...