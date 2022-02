Κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας εμπιστεύονται την Λεμεσό

Το γεγονός ότι κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας, όπως η Royal Caribbean, επιλέγουν και εμπιστεύονται τη Λεμεσό, αποτελεί τη μεγαλύτερη αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση και η DP World Limassol για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού και να το μετατρέψουν σε κύριο λιμάνι βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του τερματικού κρουαζιέρων, ο διευθύνων σύμβουλος της DP World Limassol, Nawaf Abdulla, με αφορμή την άφιξη, χθες, του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο, του Wonder of the Seas, το οποίο θα παραμείνει στη Λεμεσό μέχρι την Πέμπτη, για σκοπούς αλλαγής πληρώματος και ξεκούρασης του προσωπικού.

«Με μήκος 362 μέτρα, μικτό βάρος 236,857 τόνους, 18 καταστρώματα και δυνατότητα φιλοξενίας 6,988 επιβατών, το υπερσύγχρονο κρουαζιερόπλοιο είναι το πέμπτο κλάσης Oasis στον στόλο της Royal Caribbean», προσθέτει η ανακοίνωση.

Το επιβλητικό κρουαζιερόπλοιο, συνεχίζει, παραδόθηκε πρόσφατα στην εταιρεία και θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στις 4 Μαρτίου στο Φόρντ Λόντερντέιλ της Φλώριδας, προσφέροντας επταήμερες κρουαζιέρες στην Καραϊβική, προτού σαλπάρει για Βαρκελώνη και Ρώμη, για να πραγματοποιήσει ευρωπαϊκές κρουαζιέρες.

«Η Royal Caribbean ανακοίνωσε πρόσφατα ότι μετά και το επιτυχημένο πρόγραμμα κρουαζιέρων με έδρα το λιμάνι της Λεμεσού, το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas θα προσφέρει μια σειρά επταήμερων ταξιδιών στα ελληνικά νησιά κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη του 2022», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, το «Jewel of the Seas» της Royal Caribbean, πραγματοποίησε 17 επταήμερες κρουαζιέρες από τη Λεμεσό και εξυπηρέτησε πέραν των 23 χιλιάδων επιβατών, οι οποίοι ενίσχυσαν την οικονομική δραστηριότητα και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες εργοδότησης στη χώρα.

Καλωσορίζοντας το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, ο διευθύνων σύμβουλος της DP World Limassol Nawaf Abdulla δήλωσε -σύμφωνα με την ανακοίνωση - ότι «η DP World Limassol προσπαθεί να παρέχει εξαιρετικής ποιότητας εξυπηρέτηση στους επιβάτες και τα κρουαζιερόπλοια και έχει επενδύσει σημαντικά στην προσέλκυση επιβατικής κίνησης, αναγνωρίζοντας την σημασία του τουρισμού για την οικονομία του τόπου».

«Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα που η Royal Caribbean μας εμπιστεύεται την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου της κρουαζιερόπλοιου και προσβλέπουμε στο να τους υποδεχθούμε ξανά τον Αύγουστο», σημείωσε.

Την ίδια ώρα ο κ. Abdulla τονίζει πως «το γεγονός ότι κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας σαν τη Royal Caribbean επιλέγουν και εμπιστεύονται τη Λεμεσό ως λιμάνι επιλογής, αποτελεί τη μεγαλύτερη αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει η DP World Limassol και η κυβέρνηση για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού και να το μετατρέψουν σε κύριο λιμάνι βάσης στην Ανατολική Μεσόγειο».

ΚΥΠΕ