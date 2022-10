Κούσιος: Επιβάλλεται η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη επιχειρήσεων

«Ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσεις, στις απειλές και στις αβεβαιότητες της εποχής»

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζει την παγκόσμια οικονομία, απαιτεί και επιβάλλει τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από επιχειρήσεις και οργανισμούς, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσεις, στις απειλές και στις αβεβαιότητες της εποχής, σημείωσε σε χαιρετισμό του στο Συνέδριο The Future of Work 2022 Conference “Reinventing a new World of Work”, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί...