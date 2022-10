Κύπρος: Πώς θα γίνει κόμβος επενδυτικών κεφαλαίων σε Αν. Μεσόγειο

Τους τρόπους ανέλυσαν ειδικοί στην 18η Σύνοδο του Economist

Τη μεταμόρφωση της κυπριακής οικονομίας, συζήτησαν ειδικοί στη 18η Σύνοδο του Economist, με τίτλο "Navigating the crisis through mastery and inclusiveness" που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα στη Λευκωσία. Συγκεκριμένα, τις απόψεις τους επί του θέματος ανέλυσαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, ο Ευγένιος Ευγενίου, Πρόεδρος του Invest Cyprus, ο Φειδίας Πηλείδης, πρώην Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), ο ...