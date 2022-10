LCI: Πρόγραμμα Αυθεντικής Ηγεσίας για Γυναίκες

Η σειρά ομιλιών Life Changing Ideas διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Globaltraining. Την πλατφόρμα ομιλιών Life Changing Ideas στηρίζουν επί σειρά ετών η Ελληνική Τράπεζα. Υποστηρικτές είναι η CYTA, o ΟΠΑΠ Κύπρου, ο ΣΕΛΚ και η Digital Tree.

Μετά την επιτυχημένη ομιλία της το 2021 για το πως να αναπτύσσουμε αυθεντική ηγεσία ή Gravitas, η Δρ. Rebecca Newton συνεργάζεται ξανά με το Life Changing Ideas φέρνοντας στην Κύπρο ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που αφορά την γυναικεία ηγεσία.

Tο πρόγραμμα που διαρκεί 5 εβδομάδες, είναι κατάλληλο για στελέχη μεσαίου επιπέδου, καθώς και για κάθε γυναίκα που φιλοδοξεί να γίνει ηγέτιδα, να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ομάδα της και να θέλει:

Να είναι αποτελεσματική αυθεντική ηγέτιδα

Να αναπτύξει την gravitas της και να επικοινωνήσει με μέγιστο αντίκτυπο

Να αυξήσει την προσωπική της αποτελεσματικότητα

Να αντιμετωπίσει τον αρνητικό εσωτερικό της διάλογο και τα θέματα αυτοπεποίθησης

Να προσδιορίσει τα βασικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες της

Να επεκτείνει την επιρροή της σε σειρά ενδιαφερόμενων μερών

Η Life Changing Ideas συνεργάζεται με την CoachAdviser, η οποία εδρεύει στο Η.Β και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του επαγγελματικού coaching. Πέρα από την υποστήριξη στελεχών που παρέχει μέσα από ομάδα υψηλά ειδικευμένων και διαπιστευμένων Coaches, εκπαιδεύει και διαπιστεύει επαγγελματίες παγκοσμίως ώστε με τη σειρά τους να γίνουν coaches και μέντορες, μέσω συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Mentoring and Coaching. Η ιδρύτρια και CEO, Δρ. Rebecca Newton, βραβεύτηκε με το Master-level Practitioner από το EMCC που αποτελεί την υψηλότερη αναγνώριση προσφοράς στον τομέα του coaching.

Η προσέγγιση της CoachAdviser

Η προσέγγιση της CoachAdviser διαφέρει από άλλες φιλοσοφίες coaching και πιο συγκεκριμένα από το καθαρά παραδοσιακό coaching που δεν προσφέρει κατευθυντήριες μεθόδους. Αν και η παραδοσιακή προσέγγιση είναι κατάλληλη για ορισμένες περιπτώσεις, εντούτοις οι πελάτες της CoachAdviser εκτιμούν το γεγονός ότι έχουν έναν coach με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στην ανάπτυξη ηγεσίας, καθώς και τη μοναδική προσέγγιση της CoachAdviser που συνδυάζει παραδοσιακές τεχνικές και πλαίσια coaching, με πρακτικές γνώσεις και συμβουλές.

Γνωρίστε την coach σας: Rebecca Newton

Η Δρ. Rebecca Newton, είναι Οργανωτική και Κοινωνική ψυχολόγος και Ανώτερη Επισκέπτρια στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (London School of Economics) και μέλος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard στο Accelerated Leadership Program.

Είναι ιδρύτρια και CEO του CoachAdviser. Συνεργάζεται με εταιρείες και εταιρικούς πελάτες παγκοσμίως, εφαρμόζοντας ψυχολογικά προφίλ και διαγνωστικά εργαλεία συμπεριφοράς, καθοδηγώντας ομάδες ηγεσίας και σχεδιάζοντας ειδικά επαγγελματικά προγράμματα ανάπτυξης τα οποία οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφοράς, συνεργασία, ικανότητα ηγεσίας και ανάπτυξη. Είναι η συγγραφέας του βιβλίου Authentic Gravitas: Who Stands Out and Why.

Η Δρ Newton έχει συμβουλεύσει ηγέτες και επαγγελματίες σε οργανισμούς όπως η Accenture, American Express, AXA Partners, Bank of America, Coca-Cola Enterprises, Ericsson, EY, Google, HSBC, Industrial Bank of China, Mayer Brown, Microsoft, Mishcon de Reya, Nike, PwC, State Bank of India και United Nations OHIM.

Γνωρίστε την coach σας: Natalie Braithwaite:

Η Natalie Braithwaite είναι executive coach και σύμβουλος εταιρικής ευημερίας, με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας. Συνεργάζεται με μεμονωμένους πελάτες, ομάδες και οργανισμούς δημιουργώντας εξατομικευμένες λύσεις, οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, πρακτικές και βιώσιμες. Ανάμεσα στους πελάτες της περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι American Express, Aviva, Barclays, BMW, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Macquarie Bank, National Grid, Natixis και Nomura. Προηγουμένως εργάστηκε ως Professional Head of Nutrition στο Nuffield Health του Ηνωμένου Βασιλείου, και ως Senior Nutritional Consultant στην Harley Street.

Εμπνευσμένη ομιλήτρια, συντονίστρια και coach με εστίαση στους στρατηγικούς στόχους, η Natalie συνεργάζεται με επιχειρηματικούς ηγέτες βοηθώντας τους να κατανοήσουν γρήγορα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να επιφέρουν μόνιμες αλλαγές. Δουλεύει με πελάτες που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα εταιρειών μέσω one-on-one coaching.

Τι αναμένετε:

5 συνεδρίες στο zoom, 4:00-5:00 μ.μ. | eet

5 εβδομάδες - 1 ώρα ανά εβδομάδα

Ημερομηνίες:

3 Νοεμβρίου

10 Νοεμβρίου

17 Νοεμβρίου

24 Νοεμβρίου

1 Δεκεμβρίου

Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 50

Εισιτήρια για τη διαδικτυακή παρουσία μπορείτε να προμηθευτείτε εδώ.

Για πληροφορίες όσον αφορά τις εγγραφές ή την έκδοση τιμολογίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα πιο ακόλουθα τηλέφωνα: T: +357 22841715 ή T: +357 22841795

Θέματα του προγράμματος “Αυθεντική Ηγεσία”

Εβδομάδα 1: Αυθεντική Ηγεσία

Θα αποσταλεί βίντεο πριν από την συνεδρίαση

Η αυθεντική ηγεσία σχετίζεται με την εργασιακή απόδοση, την εργασιακή ικανοποίηση, την εργασιακή δέσμευση και ευτυχία, την ενδυνάμωση της ομάδας, την εμπιστοσύνη στην ηγεσία, την οργανωτική δέσμευση και την ομοιόμορφη απόδοση.

Η Δρ Newton θα αποκαλύψει γιατί έχει σημασία η Αυθεντική Ηγεσία, τι διαφορά έχει για εσάς ως άτομο, για τους οργανισμούς σας αλλά και πώς να είστε Αυθεντική Ηγέτιδα.

Ζωντανή διαδικτυακή συνεδρίαση