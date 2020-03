Lidl: Δίνει bonus στους υπαλλήλους της λόγω κρίσης Κορωνοϊού

View this post on Instagram

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως προχωράμε άμεσα σε χορήγηση έκτακτης παροχής σε όλους τους εργαζομένους μας, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Το χρηματικό ποσό θα καταβληθεί αναλογικά στους περισσότερους από 600 εργαζομένους με τη μισθοδοσία Μαρτίου, ως επιβράβευση των προσπαθειών τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας στην πρωτοφανή και συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού #covid19. Βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους πελάτες μας για να αντεπεξέλθουμε όλοι μαζί στη δύσκολη αυτή περίοδο.