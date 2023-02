Με εμπειρία Εμίρηδων αλλάζει το Κυπριακό Δημόσιο

Υπέγραψε συνεργασία ο Κόκκινος

Με γνώμονα τη διεύρυνση των συνεργειών σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος και η Υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ για Κυβερνητική Ανάπτυξη και το Αύριο (Minister of State for Government Development and the Future) κα Ohood Khalfan Al Roumi υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων, της αποδοτικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς...