Μικρές απώλειες παρουσίασε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Μικρές απώλειες παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο, παρά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν τα διεθνή χρηματιστήρια, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού, παγκοσμίως.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 43,03 μονάδες, παρουσιάζοντας απώλειες σε ποσοστό 0,39%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 ολοκλήρωσε τη συνεδρία με μικρή πτώση, σε ποσοστό 0,51%, κλείνοντας στις 25,50 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε μόλις στις €69.162.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,70% και 0,84%, αντίστοιχα.

Αντίθετα, πτώση σημείωσαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 1,76% και ο τομέας των Επενδυτικών Εταιρειών κατά 6,96%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Πρόοδος» με €14.011 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,05). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €13.201 (άνοδος 3,19% – τιμή κλεισίματος €0,469), της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού με €10.629 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,80), της Logicom με €9.393 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,03) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €8.016 (άνοδος 12,78% - τιμή κλεισίματος €0,30).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, πέντε κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 69.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή 19.662.520 μετοχών, στην τιμή του €1,00 της εταιρείας G. Arvanitakis Group Public Ltd στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ και την ταυτόχρονη εισαγωγή των μετοχών της στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του ΧΑΚ.

Αναφέρει ότι η G. Arvanitakis Group Public Limited ηγείται ενός ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα και προσθέτει ότι η διαπραγμάτευση των πιο πάνω αξιών θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 και θα πραγματοποιείται σε ευρώ.

Αναφέρει επίσης ότι η εισαγωγή γίνεται με τη μέθοδο της ιδιωτικής τοποθέτησης και ο Σύμβουλος Εισαγωγής της εταιρείας, είναι η εταιρεία Capital Market Experts A.E.

Επιπλέον, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε την διαγραφή των μετοχών των εταιρειών E.I. Signature Investments Ltd, P.C. SPLASH WATER PUBLIC COMPANY LTD, Blueband Financing Ltd και GBI Finance Group Ltd από την Ν.Ε.Α. Αγορά.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου αναφέρει ότι κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση, λόγω του ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς επί των τίτλων των εταιρειών αυτών και δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, κατά τη λήψη των αποφάσεων του αυτών, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2018. (β) Τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2019. (γ) Τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2019. (δ) Τη μη έκδοση και δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30/6/2020.

(ε) Οι τίτλοι των εταιρειών βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από τις 21 Αυγούστου 2019 (περίοδος πέραν των 6 μηνών), [Παράγραφος 2.4.1.2(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)] και δεν έχουν υποβάλει χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με τις πιο πάνω συνεχείς υποχρεώσεις.

Τέλος, το ΧΑΚ αναφέρει ότι η διαγραφή των ομολόγων των πιο πάνω εταιρειών από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 3 Νοεμβρίου 2020 και προσθέτει ότι οι τίτλοι των εταιρειών θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τη διαγραφή τους. Σημειώνει παράλληλα ότι οι τίτλοι των εταιρειών θα διαγραφούν και από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών στις 3 Νοεμβρίου 2020.