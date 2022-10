Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Δήμου Λευκωσίας & Ινστιτούτου Κύπρο

Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, αποφασίστηκε η υπογραφή ενός Μνημονίου Συναντίληψης

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα “BIM for Energy Efficiency in the Public sector” (BEEP), το οποίο εξέλιξε μια καινοτόμο ψηφιακή μεθοδολογία η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών, δοκιμασμένη σε δημόσια κτήρια πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το προτεινόμενο Δημοτικό Μουσείο στην οδό Μάρκου Δράκου. Η μεθοδολογία του BEEP ενσωματώνει τη χρήση Building Information Modelling (BIM) και Ενεργειακής Προσομοί...