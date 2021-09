Νέα εποχή από σήμερα: Τερματικά για πιστωτικές σχεδόν παντού

ΓΡΑΦΕΙ Η ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Νέα εποχή για την Κύπρο από σήμερα 18 Σεπτεμβρίου καθώς οι καταναλωτές θα μπορούν χρησιμοποιούν για την ολοκλήρωση των αγορών τους «πλαστικό χρήμα» σε ακόμη 87 κατηγορίες επιχειρήσεων που βάσει διατάγματος οφείλουν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία στους εν δυνάμει αγοραστές τους.

Αφήνουν το cash οι Κύπριοι και στρέφονται στις κάρτες

Yποχρεωτική η αποδοχή κάρτας σε επιχειρήσεις στην Κύπρο

Πιο συγκεκριμένα μέσα Ιουνίου εκδόθηκε Διατάγμα από το Υπουργείο Οικονομικών με το οποίο πειχιερήσεις υποχρεώνονται να αποδέχονται πληρωμή με κάρταμε με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, τη διαφύλαξη των δημοσίων εσόδων, την ενίσχυση της προστασίας του πολίτη όπως επίσης και τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι το Διάταγμα όταν εκδόθηκε έδινε 3 μήνες προθεσμία στις επιχειρήσεις ώστε να προμηθευτούν τα τερματικά η οποία έληξε την Παρασκεύη (17/9 για να αποδέχονται πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Όπως ανέφερε στην Brief o πρόεδρος του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου, «Από την πλευρά του λιανικού εμπορίου είμαστε πανέτοιμοι και η καθολική πλειοψηφία διέθετε εδώ και αρκετά χρόνια τερματικά αποδοχής πλαστικού χρήματος. Επιπλεόν με την πανδημία και την εκτόξευση της χρήσης πλαστικού χρήματος, προμηθεύτηκαν κι άλλες επιχειρήσεις».

Ο κ. Αντωνίου σημειώνει ότι το πλαστικό χρήμα κερδίζει συνεχώς έδαφος και πέραν της πανδημίας καθώς έιναι και η τάση της νέας γενιάς να κάνει πληρωμές ακόμη και για μικρά ποσά χρησιμοποιωντας πλαστικό χρήμα.

Υπεέυθυνο το Τμήμα Φορολογίας για όσους δεν τηρήσουν το Διάταγμα

Το Τμήμα Φορολογίας ως το αρμόδιο Τμήμα αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν υποστατικά που δεν εφαρμόζουν την οδηγία του διατάγματος για αποδοχή πληρωμών πλαστικού χρήματος και δεν έχουν τα τερματικά θα μπορεί να προχωρεί σε καταγγελία ή αυταπάγγελτα για οποιες επιχειρήσεις θα έπρεπε να συμμορφώνονται.

Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν από σήμερα τερματικό για πλαστικό χρήμα

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμής με κάρτα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, μεταφορές, και ενημέρωσης και επικοινωνίας (εκδοτικές δραστηριότητες, παραγωγή ταινιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών).

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης πιστωτικών καρτών

O Διευθυντής Καρτών και Πληρωμών BOC της Τράπεζας Κύπρου, Μάρκος Σιαρλής, καλεσμένος τον Ιούνιο στο Business Hour By Brief , αναφέρθηκε στα 8 πλεονεκτήματα της χρήσης πιστωτικών καρτών.

Ειδικότερα υπογράμμισε ότι η χρήση πλαστικού χρήματος θα συμβάλει στην προσπάθεια του κράτους για την πάταξη της παραοικονομίας και θα απλοποιήση την ζωή των πολιτών καθώς, περιορίζει την επίσκεψη στα τραπεζικά καταστήματα, ευνοεί την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών μέσα από την μείωση του χρόνου αναμονής στις τράπεζες, ενισχύει την ασφάλεια των πελατών καθώς σε περίπτωση κλοπής υπάρχει εύκολη ακύρωση κάρτας.

Ένα ακόμη προτέρημα από την χρήση κάρτας, εν καιρώ κορωνοίού, είναι ότι συντελεί στην υγιεινή λόγω ανέπαφων συναλλαγών.

Παράλληλα, σημείωσε, εξαλείφει διάφορους επιχειρηματικούς κινδύνους όπως είναι η κλοπή μετρητών από υπαλλήλους, η διακίνηση πλαστών χρημάτων και η ληστεία μετρητών και επιπλέον μειώνει το κόστος ασφάλειας, το κόστος μεταφοράς και την καταμέτρηση των χρημάτων στην τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου στην ιστοσελίδα της έχει αναρτημένα τα πιο κάτω αδειοδοτημένα ιδρύματα για ηλεκτρονικό χρήμα:

