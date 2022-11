Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε αναφορά στις παρόμοιες απειλές που δέχονται καθημερινά η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιαπωνία

Διεθνή ημερίδα για το δίκαιο της θάλασσας με τίτλο “Greek Cypriot and Japanese Perspectives on the Law of the Sea”, διοργάνωσε η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νέαπολις Πάφος, με τη συμμετοχή οκτώ σημαντικών καθηγητών στον τομέα του διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Κύπρο.