Νέος πρόεδρος της ΟΕΒ ο Αντώνης Αντωνίου

Το Who is who του νέου προέδρου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει ότι μετά από εκλογικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα και στις οποίες συμμετείχαν τα 124 από τα 126 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, νέος Πρόεδρος της Οργάνωσης αναδείχθηκε ο κύριος Αντώνης Αντωνίου. Ο ανθυποψήφιος του, κύριος Γιάγκος Χατζηγιάννης συνεχάρη τον κ. Αντώνη Αντωνίου για την εκλογή του. Ταυτόχρονα κατά τις ίδιες διαδικασίες, εκλέγηκαν τα ακόλουθα πρόσωπα στις δέκα υπό ανανέωση έδρες της Εκτελεστικής Επιτροπής (με αλφαβητική σειρά): Δείτε επίσης: OEB: Τι ισχύει για την δημόσια αργία της Τρίτης Τέρμα γκάζι πηγαίνει στο χιόνι ο Loeb Αλετράρης Δημήτρης Βάκης Δημήτρης Ζορπάς Δημήτρης Θεοδότου Γιώργος Καζάκος Θωμάς Λοίζου Λούης Μυλωνάς Ανδρέας Παναγιώτου Θεοδοσίου Δέσποινα Πανταζής Ιωάννης Παπαχριστοφόρου Ανθούλης Ο Πρόεδρος και οι δέκα νεοεκλεγέντες, μαζί με τα εννέα πιο κάτω υφιστάμενα Μέλη, θα αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΕΒ από 1/1/2021 μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2023. Τα υφιστάμενα Μέλη είναι: 1. Αναστασίου Τάσος 2. Αντωνίου Μιχάλης (Ex officio ως Γενικός Διευθυντής) 3. Γεωργίου Γιώργος 4. Ιωάννου Λύσανδρος 5. Κουντούρης Αντώνης 6. Παντελίδης Γιώργος 7. Πέτρου Γιώργος (Εx officio ως από 1/1/2021 τέως Πρόεδρος) 8. Τοφαρίδης Λάκης 9. Φωτιάδης Παύλος Η ΟΕΒ ανασυντάσσεται και συνεχίζει την αποστολή της, ενωμένη και ισχυρή με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο επιχειρείν και στην χώρα. Ο κ. Αντώνιος Αντωνίου γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1954. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου όπου απόκτησε πτυχίο Bsc (Hons) καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα. Εργάστηκε 5 χρόνια ως Βιοχημικός στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και μετά για 3 χρόνια ως Αναλυτής Συστημάτων στην British Gas επίσης στο Λονδίνο. Το 1983 υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ΑΜΕΡ όπου διετέλεσε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής μέχρι το 1998. Από το 1998 μέχρι το 2006 διετέλεσε Senior Vice President (Operations and Systems) της Nielsen στην Ευρώπη και μέλος του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Nielsen. Από τον Φεβρουάριο του έτους 2008 διατελεί Εκτελεστικός Πρόεδρος της Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων από τον Ιούλιο του 2011, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της από τον Δεκέμβριο του 2013 και Αντιπρόεδρος από τον Ιανουάριο του 2019.