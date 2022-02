Ο Αντώνης Κυπριανού νέος Head of Video Operations σε Digital Tree

Ένας νέος Head of Video Operations ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα! Ο Αντώνης Κυπριανού, έγινε μέλος της οικογένειας της Digital Tree, τον Ιανουάριο του 2022, και έχει ήδη αναλάβει δράση για την ομαλή ολοκλήρωσης της OTT πλατφόρμας (Over the top) της Digital TV και τη δημιουργία πρωτότυπου video content.

Με την πολύχρονη πείρα του, ο Αντώνης Κυπριανού θα προσφέρει την κατάλληλη γνώση και εμπειρία, συντονίζοντας τις παραγωγές της πλατφόρμας, χαρίζοντας στο κοινό το επιθυμητό περιεχόμενο και την καλύτερη εμπειρία θέασης.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ένταξή μου στην ομάδα της Digital Tree. Πιστεύω πως μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε όλες μας τις ιδέες, αφού τα άτομα που εργάζονται εδώ, έχουν όρεξη να δημιουργήσουν και να ξεπεράσουν τα όρια του online περιεχομένου όπως το ξέρουμε σήμερα. Ανυπομονώ να δω την εξέλιξη της συνεργασίας μας!»

Ο Αντώνης Κυπριανού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο City University of New York, στον τομέα παραγωγής και σκηνοθεσίας τηλεόρασης. Μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο το 1997, εργάστηκε στο κανάλι New York 1 και στη συνέχεια στον Ant1 Satellite της Νέας Υόρκης. Έπειτα από 9 χρόνια στην Αμερική, αποφάσισε να επιστρέψει στην Κύπρο και εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΝΤ1 Κύπρου ως σκηνοθέτης και παραγωγός της πρωινής ζώνης του σταθμού. Ακολούθως εργάστηκε σε εταιρεία παραγωγής ντοκιμαντέρ και διαφημίσεων, ενώ αργότερα ίδρυσε με συνεργάτες του το πρώτο μουσικό κανάλι της Κύπρου, Music Box. Στη συνέχεια ανέλαβε το τμήμα τηλεόρασης της Primetel, συμβάλλοντας στη δημιουργία της πρώτης ιδιωτικής IPTV πλατφόρμας.

Η εμπειρία που αποκόμισε έπειτα από 7 χρόνια στις ψηφιακές πλατφόρμες και τη δημιουργία των αθλητικών καναλιών της Primetel, τον οδήγησε στην Cablenet, όπου επί 10 χρόνια εργάστηκε ως διευθυντής τηλεόρασης και περιεχομένου. Η αντίληψη του για τις νέες τεχνολογίες και η στενή του σχέση με τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, τον έκανε να αφοσιωθεί με πάθος σε αυτό που κάνει.

Ο Αντώνης Κυπριανού είναι ο νέος Head of Video Operations της Digital Tree και έχει ήδη αναλάβει δράση για να αλλάξει τα δεδομένα!