Το who is who του Δημήτρη Σκουρίδη (ΦΩΤΟ)

Τον Δημήτρη Σκουρίδη διόρισε ο ΠτΔ Νίκος Χριστοδουλίδης ως νέο Επικεφαλή Επιστήμονα για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογία. Η ανακοίνωση της Προεδρίας Λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα που αποδίδει η Κυβέρνηση στην έρευνα, στην καινοτομία και στην ψηφιακή μετάβαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης διόρισε τον κ. Δημήτρη Σκουρίδη στη θέση τ...