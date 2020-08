Ο νέος CEO της Ελληνικής Τράπεζας μετά την παραίτηση Μάτση

Αμεσες ήταν οι ενέργειες του ΔΣ της Ελληνικής Τράπεζας μετά την ξαφνική παραίτηση του Ιωάννη Μάτση από την θέση του CEO.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Brief, νέος CEO της Ελληνικής αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Διευθύνοντας Σύμβουλος της AstroBank.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Λοϊζίδης

Ο κ. Λοϊζίδης είναι κάτοχος πτυχίου Bsc από το Imperial College of Science and Technology (1979) και MBA από το Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) (1981). Προσλήφθηκε στην Bankers Trust Co στη Νέα Υόρκη (1981-1996) απευθείας από το MIT. Ανελίχθηκε σε Διευθύνοντα Σύμβουλο και διετέλεσε επικεφαλής των τμημάτων Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής και της European Telecoms. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, στις κεφαλαιαγορές, στη χρηματοδότηση έργων & εμπορικών συναλλαγών, στη χρηματοδότηση αεροσκαφών και στις ιδιωτικοποιήσεις τηλεπικοινωνιών στην Ανατολική Ευρώπη.

Πρώην Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας (1996-2005), της δεύτερης μεγαλύτερης Κυπριακής Τράπεζας σήμερα. Παράλληλα με την Ελληνική Τράπεζα, διετέλεσε Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος των Κυπριακών Αερογραμμών (2003-2005). Ίδρυσε την Aepias Ltd (2005), μια περιφερειακή εταιρεία επενδύσεων με γραφεία στην Αθήνα και Λευκωσία, με πελάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Εντάχθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς το 2007. Ιδρυτής και πρώην Πρόεδρος και Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Ανώτερος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Αιγύπτου.

Από το 2011 έως το 2019 υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και επικεφαλής των Non-Core Assets and International Banking. Έχει διατελέσει πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό εισηγμένων Εταιρειών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Υπήρξε ενεργός μέλος της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ασφαλίσεων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, με έδρα το Παρίσι (2001-2012) και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΜΙΤ για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Ασία (από το 2010).

Διορίστηκε Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Διευθύνοντας Σύμβουλος της AstroBank τον Απρίλιο του 2019.