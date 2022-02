Οι φιναλίστ του EY Entrepreneur Of The Year™ Cyprus 2022

Η ΕΥ Κύπρου, εγκαινιάζει για πρώτη φορά στο νησί, το πρόγραμμα EY Entrepreneur Of The Year, ένα μοναδικό θεσμό παγκοσμίου κύρους που αναδεικνύει και τιμά την επιχειρηματική αριστεία, για την ανάδειξη του πρώτου Κύπριου «Επιχειρηματία της Χρονιάς». O νικητής του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο παγκόσμιο σκέλος του θεσμού, EY World Entrepreneur Of The Year™ Award, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2022 στο Μόντε Κάρλο.

Μετά από διαδικασία συνεντεύξεων και ενδελεχούς αξιολόγησης των υποψηφίων, η ΕΥ Κύπρου είναι τώρα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τους 9 φιναλίστ – επιχειρηματίες που με επιμονή, υπομονή και αφοσίωση, δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά, επηρεάζοντας θετικά τον κόσμο γύρω μας. Πρόκειται για επιχειρηματίες που δεν πτοούνται από εμπόδια και δυσκολίες, επιχειρηματίες τολμηρούς, εφευρετικούς, αποφασιστικούς, που κατανοούν τις σύγχρονες μεγάλες προκλήσεις και έχουν αποδείξει ότι είναι αποφασισμένοι να τις αντιμετωπίσουν. Ανθρώπους που διοικούν επιχειρήσεις εξωστρεφείς και καινοτόμες, που δημιουργούν νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και παράγουν μακροπρόθεσμη αξία για τις επιχειρήσεις τους, τους καταναλωτές, αλλά και για ολόκληρη την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

O πρώτος Κύπριος «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» θα επιλεγεί μετά από τελική αξιολόγηση των φιναλίστ από την ανεξάρτητη κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία απαρτίζεται από τους Theo Παφίτη, Άννα Πρωτόπαπας, και Δρ. Νικόλα Μαστρογιαννόπουλο, και θα ανακοινωθεί στις 17 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής απονομής.

Μάθετε περισσότερα για τους φιναλίστ του διαγωνισμού EY Entrepreneur Of The Year Cyprus 2022 – παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το όνομα της εταιρείας τους:

Βίκτωρ Ευθυμιάδης, Εκτελεστικός Διευθυντής, Axiom Consulting Ltd

Ως Εκτελεστικός Διευθυντής, ο Βίκτωρ Ευθυμιάδης ηγείται της διαμόρφωσης στρατηγικής και της ανάπτυξης διεθνών επιχειρήσεων. Με θητεία 32 ετών στο στρατηγικό μάρκετινγκ, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την τεχνολογία λογισμικού μεγάλης κλίμακας, εκ των οποίων τα 22 χρόνια στην ηγετική θέση της Axiom, έχει προσφέρει σταθερή ανάπτυξη και κερδοφορία τόσο στην επιχείρησή του όσο και στους πελάτες που τον εμπιστεύονται. Οι επαγγελματικές δεξιότητές του καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών διοίκησης, μάρκετινγκ και πληροφορικής, που εκτείνονται από τον σχεδιασμό της γενικής στρατηγικής μιας εταιρείας, μέχρι τα στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ, αλλά και εξελιγμένα loyalty business models για διάφορους κλάδους, όπως το λιανικό εμπόριο και ο χρηματοοικονομικός τομέας.

Μιχάλης Χρίστος Γ. Χαραλαμπίδης, CEO & MD, EcommBX

Ο Μιχάλης Χρίστος Γ. Χαραλαμπίδης, ίδρυσε την EcommBX, την πρώτη εταιρεία του ομίλου εταιρειών του, το 2018. Τέσσερα μόλις χρόνια από την ίδρυσή της, η εταιρεία σήμερα εμπλέκεται άμεσα στα περισσότερα από τα συστήματα τραπεζικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των SWIFT, SEPA, των γραφείων συμψηφισμού της ΕΕ, UK ACH και πολλών άλλων. Είναι premium εκδότης καρτών συστημάτων πληρωμών κορυφαίας βαθμίδας, προσφέροντας μια πληθώρα λύσεων, που την ξεχωρίζει από οποιονδήποτε τοπικό ανταγωνιστή. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και επενδύει διαρκώς στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις ικανότητες και δεξιότητες του οποίου στηρίζεται η διαρκής εξέλιξή της.

Κούλης Φυλακτού, Εκτελεστικός Πρόεδρος, FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd

Ο Κούλης Φυλακτού ίδρυσε την FFH Farmer’s Fresh & Healthy Products Ltd στο αποκορύφωμα της κυπριακής τραπεζικής κρίσης, αψηφώντας το αρνητικό κλίμα και αναλαμβάνοντας σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους. Η εταιρεία, μέσω μιας υποδομής τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρει στους καταναλωτές φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε μορφή fresh και fresh-cut, έτοιμα για άμεση χρήση ή/και κατανάλωση, βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οραματιστής και ηγέτης με ισχυρή επιχειρηματική οξυδέρκεια που του επιτρέπει να συνδυάζει γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Πριν ιδρύσει τη Farmer’s Fresh, κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις που του επέτρεψαν να ασχοληθεί με την ανάπτυξη στρατηγικής και έργα ανάκαμψης. Επίσης έχει τον τίτλο του Fellow of the Chartered Institute of Certified Accountants και στο παρελθόν εργάστηκε στην KPMG και την PWC.

Αλέξης Πανταζής και Αιμίλιος Μάρκου, Συνιδρυτές και Εκτελεστικοί Διευθυντές της Hellas Direct

Ο Αλέξης Πανταζής είναι Συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct. Πριν αναλάβει την θέση αυτή, εργάστηκε ως Εκτελεστικός Διευθυντής στην Goldman Sachs όπου ηγήθηκε επενδύσεων και νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών για λογαριασμό της εταιρείας στον τομέα της ευρωπαϊκής διαχείρισης επενδύσεων. Διετέλεσε, επίσης, σύμβουλος στρατηγικής στην Boston Consulting Group, ενώ έχει εργαστεί για τη Miramax Films στη Νέα Υόρκη και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Ο Αλέξης είναι υπότροφος Fulbright και British Chevening, υπότροφος Robert & Diane Levy και Endeavor Global Entrepreneur.

Ο Αιμίλιος Μάρκου είναι Συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct. Πριν αναλάβει την θέση αυτή, διετέλεσε Διευθυντής στην ομάδα European Financial Institutions Structuring στην Barclays Capital. Επίσης, υπήρξε Εκτελεστικός Διευθυντής στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής της Goldman Sachs, όπου ηγήθηκε σειράς έργων στο πλαίσιο του τμήματος ευρωπαϊκής ασφαλιστικής της εταιρείας. Παλαιότερα, ως σύμβουλος στρατηγικής της McKinsey & Company, ο Αιμίλιος συμβούλεψε πελάτες στην Ευρώπη την Αμερική και την Ασία σε μια σειρά από στρατηγικά ζητήματα στους τομείς των ασφαλίσεων, των τραπεζών, της ενέργειας και των μεταφορών. Ο Αιμίλιος είναι Μέλος του Ινστιτούτου Αναλογιστών (FIA) του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και Endeavor Global Entrepreneur.

Θεόδωρος Κρίγγου, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Infocredit

Ο Θεόδωρος Κρίγγου, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας με πολυετή επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα των υπηρεσιών, είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Infocredit, της ICG Middle East Commercial Services DMCC (Dubai, U.A.E.), First Cyprus Credit Bureau Ltd, Malta Credit Bureau Ltd και άλλων εταιρειών. Έχει οδηγήσει με επιτυχία τον Όμιλο Infocredit στο να καθιερωθεί σαν ένας από τους κορυφαίους παρόχους επιχειρηματικών πληροφοριών, διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων και λύσεων συμμόρφωσης διεθνώς, με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο στρατηγικών συνεργατών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Θεόδωρος έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα. Συμμετέχει ενεργά σε διάφορους Επαγγελματικούς Συνδέσμους και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς θέλοντας να προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ως σύνολο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Federation of Business Information Services (FEBIS) και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Είναι Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής με εξειδίκευση στις Αποφάσεις Εμπορικών Διαφορών και διατελεί Πρόεδρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών Κύπρου. Από τον Νοέμβριο του 2020, διατελεί Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας. Είναι μέλος του Chartered Governance Institute (FCG) και του Chartered Institute of Credit Management (FCICM).

Καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της NIPD Genetics

Ο Καθηγητής Φίλιππος Κ. Πατσαλής είναι παγκoσμίου φήμης γενετιστής, ερευνητής και επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος ηγείται οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από το 1993. Κατείχε πολυάριθμες εκτελεστικές θέσεις και έχει υπηρετήσει σε πολλά διεθνή επιστημονικά και επιχειρηματικά Συμβούλια και Επιτροπές καθ’ όλη την 25χρονη διακεκριμένη καριέρα του. Ο Καθ. Πατσαλής είναι ένθερμος υποστηρικτής της υπεύθυνης επιστημονικής και επιχειρηματικής προόδου και προασπίζεται την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Είναι σήμερα CEO και CMO της NIPD Genetics, μιας διεθνούς εταιρείας βιοτεχνολογίας που ίδρυσε και διευθύνει με επιτυχία από το 2010, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της παροχής in vitro γενετικών εξετάσεων σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Στόχος του ως ιδρυτής και CEO, είναι η NIPD Genetics να ηγηθεί του τομέα της γενετικής διάγνωσης και των εργαστηριακών εξετάσεων, προσφέροντας αριστεία σε τεχνολογία, απόδοση και αξία.

Ελευθέριος Αντωνιάδης, Ιδρυτής και Chief Technology Officer, και Χρίστος Ονουφρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Odyssey Cybersecurity

Ο Ελευθέριος Αντωνιάδης έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών, του Απορρήτου και της Διαχείρισης Κινδύνων. Είναι ένας οραματιστής ηγέτης, με βαθιά γνώση και κατανόηση του εξελισσόμενου τοπίου απειλών, του εγκλήματος και της άμυνας στον κυβερνοχώρο. Το 2002, ίδρυσε την Odyssey, την οποία από τη θέση του Chief Technology Officer, οδηγεί στην πρώτη γραμμή του Cloud και της Ασφάλειας Πληροφοριών στις περιοχές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη του ClearSkies™ Cloud SIEM της Odyssey, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Gartner στο 2021 Magic Quadrant for Security Information & Event Management. Δημόσιες αρχές και εξέχοντες οργανισμοί στον ιδιωτικό τομέα αναζητούν συχνά την διορατικότητα και τις συμβουλές του σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών.

Ο Χρίστος Ονουφρίου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Odyssey. Παράλληλα, υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε μια σειρά επιχειρηματικών κοινοτήτων και οργανισμών σε Κύπρο και Ελλάδα, όπως η Techisland, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας στην Κύπρο, και η Invest Cyprus (Cyprus Investment Promotion Agency), η επενδυτική αρχή της Κυβέρνησης της Κύπρου που αποσκοπεί στην προσέλκυση και διευκόλυνση ξένων άμεσων επενδύσεων. Πριν από την Odyssey, κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Logicom και του Διευθυντή Προπωλήσεων της Cisco Systems στη Λευκωσία. Είναι κάτοχος πτυχίου μηχανολόγου μηχανικού και μεταπτυχιακού τίτλου στα Computer Production Systems από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Νίκος Μεσολογγίτης, Ιδρυτής της OJO Sunglasses

Ο Νίκος Μεσολογγίτης, έχει σπουδάσει στο Cyprus College στον κλάδο MIS (Management Information Systems) με ειδίκευση στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ. Εκμεταλλευόμενος τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία της Κυπριακής και Διεθνούς αγοράς, υλοποίησε το 2011 τη μοναδική ιδέα και φιλοσοφία του brand OJO στη βιομηχανία γυαλιών ηλίου και γυαλιών οράσεως. Η εταιρεία σήμερα διαθέτει σαράντα καταστήματα σε έξι χώρες την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Σαουδική Αραβία, τη Νότια Αφρική, τη Μάλτα και το Λίβανο. Πριν ιδρύσει την OJO Sunglasses, εργάστηκε για είκοσι χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως πωλητής ηλεκτρονικών υπολογιστών και αργότερα ως γενικός διευθυντής της μεγαλύτερης εταιρίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, joint CEO του Ομίλου Tototheo Maritime

Η Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου είναι joint CEO του Ομίλου Tototheo Maritime, παγκόσμιου παρόχου δορυφορικών, ψηφιακών και τεχνικών υπηρεσιών με ειδίκευση στον τομέα της ναυτιλίας. Ως Πρόεδρος της Women’s International Shipping and Trading Association (WISTA), συνέβαλε καθοριστικά στην ανάληψη, από τον οργανισμό, συμβουλευτικού ρόλου στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO). Μετέχει σε διάφορα διοικητικά συμβούλια όπως του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού και του Cyprus Maritime Academy. Τον Ιούλιο του 2020 εξελέγη Μέλος στη Γενική Επιτροπή του Συνδέσμου Ανώνυμων Εταιρειών και ΕΠΕ Ελλάδος και συγκεκριμένα Επικεφαλής της Επιτροπής Ναυτιλιακού Τομέα. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Top 100 Most Influential people in shipping της διεθνούς έκδοσης Lloyd’s List για τα έτη 2017, 2018 και 2019, 2020 και 2021 ενώ, το 2019, έλαβε το βραβείο “International Personality of the Year” στα Lloyd’s List Greek Shipping Awards. Κατέχει πτυχία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών, το Copenhagen Business School και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.