Ολόγραμμα της θεάς Αφροδίτης στο κυπριακό περίπτερο στην EXPO2020

Ολόγραμμα της θεάς Αφροδίτης καλωσορίζει τους επισκέπτες στο κυπριακό περίπτερο στην EXPO2020 Dubai ταξιδεύοντάς τους στην ιστορική πορεία του νησιού, αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Eπίσης ειδικοί αισθητήρες θα γεμίζουν τον χώρο με τοπικές μυρωδιές όπως ρίγανη και γιασεμί.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η Έκθεση EXPO2020 Dubai, που έχει ως κεντρικό θέμα το “Connecting Minds, Creating the Future”, στοχεύει στη σύσταση μιας παγκόσμιας πλατφόρμας για συμφωνίες και διεθνείς συνεργασίες, ενώ αναμένεται να προσελκύσει περίπου 25 εκατομμύρια επισκέπτες, με συμμετοχές από 192 χώρες.

Το κυπριακό περίπτερο βρίσκεται στην περιοχή «Opportunity» και διαμορφώθηκε στη βάση έξι θεματικών: Τέχνη και Πολιτισμός, Τουρισμός, Γαστρονομία, Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις και Εκπαίδευση. Η κάθε θεματική παρουσιάζεται σε ξεχωριστό booth και με διαφορετικό χρώμα, στη βάση του λογότυπου της χώρας μας στην Έκθεση. Σλόγκαν: Cyprus, at the center of where you want to be.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του επισκέπτη, μέσω διαφόρων αισθήσεων και ψηφιακών πολυμέσων, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Το κάθε ένα από τα 6 booths που υπάρχουν στον χώρο περιέχει οπτικοακουστικές παραγωγές και ψηφιακά ολογράμματα εκθεμάτων σχετικά με το κάθε θέμα, που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για σκοπούς της EXPO2020, ενώ ειδικοί αισθητήρες θα γεμίζουν τον χώρο με τοπικές μυρωδιές (π.χ. γιασεμί, ρίγανη κτλ.), μεταφέροντας τον επισκέπτη στο νησί μας.

ΚΥΠΕ