Open Day από Parklane και Ergodotisi

Tο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa προσλαμβάνει !

Μη χάσεις την ευκαιρία να εργαστείς στο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol ανεβάζοντας την καριέρα σου στο επόμενο επίπεδο!

Βραβευμένο ως το κορυφαίο Business Hotel το 2022 από τα World Travel Awards, το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa σε συνεργασία με την νούμερο ένα ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας της Κύπρου Ergodotisi.com διοργανώνουν ένα ξεχωριστό Open Day και σας προσκαλούν να εξερευνήσετε πολλές επαγγελματικές επιλογές στον ξενοδοχειακό τομέα για το νέο ξεκίνημα της καριέρας σας.

Το Open Day θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Ιανουαρίου από τις 09:00 το πρωί μέχρι και τις 18:00 το απόγευμα στο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol.

Μάθε κατ’ ιδίαν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρπαστικές ευκαιρίες εργασίας στο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa και δες πως είναι να εργάζεσαι στο πιο κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο της Μεσογείου!

Συγκεκριμένα, το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa θα προσλαμβάνει στις πιο κάτω θέσεις:

Waiter A

Waiter B

Bartenders

Restaurant supervisors

Front Office Agent

Bellman

Guest relations Agent

Concierge

Cook A

Cook B

Pastry Cook A

Pastry Cook B

Steward

Maids

Floor supervisors

Housemen

Park Kids Attendants

Pool Attendants

Spa Therapists

Hostess

Στο Open Day, θα προσφέρονται επίσης και τα πιο κάτω Workshops:

Communication skills

How can I improve my communication skills

What communication is

Body language

Personal Branding

What is the best way to market myself

Tips for a successful interview and how to make an attractive CV

10 basic steps for a successful interview

How can I find my dream job

How can I promote myself to my future employer

Making an attractive CV

Grooming / Dress code

Basic grooming requirements in the Hospitality sector

Dos and Don’ts

Good practices in Dress Code

Πατήστε εδώ, συμπληρώστε τη σχετική φόρμα για ειδοποιήσεις και στείλτε το βιογραφικό σας από πριν.

Θα σας περιμένουμε εκεί – Μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί σας και το βιογραφικό σας, εκτυπωμένο!