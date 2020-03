Ωράριο προτεραιότητας για ηλικιωμένους & ΑμεΑ από την Lidl

View this post on Instagram

Από αύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου προχωράμε σε όλο το δίκτυο των 17 καταστημάτων μας σε πρωτοβουλία εφαρμογής χρονικής ζώνης αγορών κατά προτεραιότητα, με στόχο να διευκολύνουμε την καλύτερη πρόσβαση καταναλωτών ηλικίας άνω των 65 ετών και ΑμεΑ στα καταστήματά μας. Στις δύσκολες στιγμές, λειτουργούμε ακόμα περισσότερο συλλογικά και με αλληλεγγύη για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από περισσότερη φροντίδα. Η πρωτοβουλία μας, όμως, δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την κατανόηση των καταναλωτών και γι' αυτό ζητούμε τη συμβολή όλων στην εφαρμογή της. Παρακαλούμε πολύ λοιπόν τους πελάτες μας να ακολουθούν τις οδηγίες των συνεργατών ασφαλείας στις εισόδους των καταστημάτων μας.