Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας με LIBF και CIFS

Απευθείας πρόσβαση στο Advance Diploma in Banking & Finance για απόφοιτους/ες του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σε τελετή η οποία έλαβε χώρα στις 26 Οκτωβρίου 2022 στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου στην παρουσία ακαδημαϊκών και φοιτητών/τριών, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧ) του Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το London Institute of Banking & Finance (LIBF) και το Cyprus Institute of Financial Services (CIFS) για παροχή σειράς απαλλαγών από τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων (units) που περιλαμβάνονται στα επίπεδα 1-5 (Levels 1-5) για την απόκτηση του διεθν...