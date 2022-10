Παρεμβάσεις Μ. Χαραλαμπίδη και Χ. Αυγουστίνος στο Business Hour

Η δημοσιογραφική ομάδα της Brief σας μεταφέρει την σημερινή επικαιρότητα<br />



Τα κυριότερα θέματα που παρουσιάστηκαν σήμερα στην εκπομπή Business Hour By Brief (Τρίτη 25/10/22), ήταν τα νέα επενδυτικά ταμεία στην Κύπρο, το GMF αλλά και το MUFG, τα οποία διαχειρίζονται κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ και οι διάφορες ηλεκτρονικές απάτες που είναι σε έξαρση. Ο Μαριος Χαραλαμπιδης, Head of Financial Services RSM Cyprus κατά την παρέμβαση του στην εκπομπή, αναφέρθηκε στους 3 συν 1 πυλώνες που κάνουν την Κύπρο ελκυστική για μεγάλα επενδυτικ...