Η δημοσιογραφική ομάδα της Brief σας μεταφέρει την σημερινή επικαιρότητα

Την θετική έκπληξη στα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ, ανέφερε φιλοξενούμενος στην εκπομπή Business Hour By Brief, ο Κωνσταντίνος Μπρατσιάκος, οικονομικός αναλυτής και Managing Director της Virtue Financial Services.