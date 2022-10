Παρέμβαση Mπρατσιάκου στο Business Hour: Πώς κινείται η αγορά

Ο οικονομικός αναλυτής και Managing Director της Virtue Financial Services, Κωνσταντίνος Μπρατσιάκος στο Business Hour

Σημερινός καλεσμένος (12/10) στην εκπομπή Business Hour by Brief ήταν ο οικονομικός αναλυτής και Managing Director της Virtue Financial Services, Κωνσταντίνος Μπρατσιάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην εικόνα της αγοράς σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Πιο συγκκεριμένα, σημείωσε πως η οικονομία των ΗΠΑ προχωρά με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης ενώ το ποσοστό ανεργίας δείχνει να μειώνεται. Tην ίδια ώρα στην Ευρώπη υπάρχει η αντίστοιχη εικόνα στην, σύμφωνα με τα μακροοικονομικά στο...