Παρέμβαση Mπρατσιάκου στο Business Hour:Νέες αυξήσεις επιτοκίων

Ο οικονομικός αναλυτής και Managing Director της Virtue Financial Services, Κωνσταντίνος Μπρατσιάκος στο Business Hour

Σημερινός καλεσμένος (12/10) στην εκπομπή Business Hour by Brief ήταν ο οικονομικός αναλυτής και Managing Director της Virtue Financial Services, Κωνσταντίνος Μπρατσιάκος, ο οποίος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα 9μηνου της Μυτιληναίος, στην ΔΕΗ η οποία προχώρησε σε νέα επαναγορά ιδιών μετοχών και την έκθεση του S&P για την ελληνική οικονομία. Σε σχέση με την Μυτιληναίο, ανέφερε πως ήταν θετικη έκπληξη με τριψήφιες ποσοστιαίες αυξήσεις σε τζίρο, EBITDA και κ...