Ο Invest Cyprus στο Συνέδριο του Economist στη Νέα Υόρκη

Τη στρατηγική του Invest Cyprus για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο, παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κ. Σπύρος Βασιλείου στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο Συνέδριο του Economist με θέμα «The investment climate in the Eastern Mediterranean - Is Cyprus the rising star?», ο κ. Βασιλείου ανέπτυξε τους τρεις πυλώνες στους οποίους δίνει σημασία η Κύπρος, προκειμένου να προσελκύσει νέε...