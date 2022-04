Περδίος: €8 εκ. για αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης

Στην αναβάθμιση των παραδοσιακών χώρων εστίασης και των χώρων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, με τρόπο που να ενισχύει την ανθεκτικότητά τους, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ενίσχυση της αυθεντικότητας του τουριστικού προϊόντος, στοχεύει το πρώτο σχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού με κονδύλια από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο ‘Taste Cyprus’» εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και προνοεί επιχορήγηση μέχρι και €200.000 ανά δικαιούχο. Η πρώτη προκήρυξη αναμένεται να γίνει στο τέλος Απριλίου ή το αργότερο αρχές Μαΐου με προϋπολογισμό €4 εκατ. για το 2022 και το 2023, ενώ θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη για το υπόλοιπο ποσό.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, τόνισε πως το σχέδιο έρχεται να στηρίξει την αυθεντικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων του τομέα, ενώ αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων του Υφυπουργείου για στήριξη της αυθεντικότητας του τουριστικού προϊόντος.

«Το σχέδιο έρχεται να στηρίξει σε μια δύσκολη συγκυρία για τον τομέα της εστίασης, δημιουργεί θωράκιση και ανθεκτικότητα γιατί στηρίζει την αναβάθμιση βλέποντας το μέλλον και ταυτόχρονα το τι θέλει ο επισκέπτης του σήμερα», ανέφερε ο κ. Περδίος.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού, το σχέδιο έχει τετραπλό στόχο, ήτοι την ενίσχυση της αυθεντικότητας της κυπριακής γαστρονομίας, την αισθητική αναβάθμιση των εστιατορίων που προσφέρουν κυπριακή κουζίνα ή και των καταστημάτων που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, την ψηφιακή και την πράσινή τους μετάβαση.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι τα αδειούχα κέντρα αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου ή ταβέρνας, (υφιστάμενα κέντρα και όχι νέα εστιατόρια), είτε αυτά λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, είτε εκτός, καθώς και επίσης καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, είτε αυτά είναι υφιστάμενα είτε καινούργια.

«Ο λόγος που εντάξαμε και καταστήματα στο Σχέδιο είναι διότι μπορούν να ενισχύσουν πολύ την τοπική οικονομία, τους γεωργούς και τους παραγωγούς μας και σίγουρα μπορεί να εμπλουτίσουν την αυθεντική εμπειρία που βρίσκει κάποιος στα χωριά μας», εξήγησε ο κ. Περδίος.

Ο κ. Περδίος τόνισε πως βασική προϋπόθεση είναι ότι τα κέντρα αυτά πρέπει να προσφέρουν αποδεδειγμένα την κυπριακή κουζίνα, προσθέτοντας ότι το σχέδιο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις αυτές να αποκτήσουν και το πιστοποιητικό Taste Cyprus.

Μέχρι €200.000 ανά δικαιούχο

Ο συνολικός προϋπολογισμός που υπάρχει για το σχέδιο είναι €8 εκατομμύρια. Η πρώτη προκήρυξη ανέρχεται στα €4 εκατ. τα οποία θα δοθούν το 2022 και το 2023.

Ανά δικαιούχο, το Υφυπουργείο θα προσφέρει μέχρι και €200.000, με τον ο κ. Περδίο να τονίζει ότι οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα (first – come – first serve).

Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, η χορηγία θα είναι τα τάξης του 50% της συνολικής δαπάνης. Αν η επιχείρηση βρίσκεται στην ύπαιθρο το ποσοστό αυξάνεται στο 65% και αν είναι στα ορεινά, σε ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές το ποσοστό χορηγίας αυξάνεται στο 75%.

Δαπάνες με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και ανθεκτικότητα

Όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, ο κ. Περδίος τόνισε ότι έχει μεγάλη σημασία η αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείουν την επιχορήγηση αγοράς πλαστικών καρεκλών και τραπεζιών, ενώ στις επιλέξιμες δαπάνες έχουν περιληφθεί αγορές ομπρελών, σκεπασμάτων τραπεζιών, ψυγεία παγωτών, κάβες κρασιών και ψυγείων νερού, σε μια προσπάθεια μείωσης αντικειμένων με διαφημιστικά μηνύματα.

Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλήφθηκαν επίσης πορτοπαράθυρα, θερμάστρες, ανθώνες έξω από εστιατόρια, πινακίδες, βιτρίνες τροφίμων, παραδοσιακοί φούρνοι για το ψήσιμο ψωμιού κλέφτικου κλπ και ψησταριές.

Εντάχθηκαν επίσης και αμοιβές συμβούλων, με το Υφυπουργείο να δίνει κίνητρο για αγορά υπηρεσιών από επαγγελματίες για την αναβάθμιση ενός εστιατορίου.

Επίσης, περιλήφθηκαν δαπάνες για δημιουργία ιστοσελίδων, σε διάφορες γλώσσες περιλαμβανομένου και του συστήματος μπράιγ (για τυφλούς), για συστήματα κρατήσεων, σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών και ντελίβερι, ενώ τα κριτήρια αποκλείουν την αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και να επίσης να διαθέτει την τελευταία τεχνολογία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση. «Αυτό αποτελεί και το συστατικό του σχεδίου για την πράσινη μετάβαση», είπε κ. Περδίος.

«Μιλάμε συνεχώς για αυθεντικές εμπειρίες, μιλάμε συνεχώς ότι ο κόσμος θέλει να έρθει στην Κύπρο και να γνωρίσει την αυθεντικότητα της και αυτό το σχέδιο ενισχύσει αυτό τον στόχο και βοηθά στο να ικανοποιούμε περισσότερο τους επισκέπτες που έρχονται στην Κύπρο», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ