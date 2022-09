Η πορεία του τουρισμού το 2022, οι εκτιμήσεις για το 2023 και το νέο τουριστικό προϊόν που προωθεί η Κύπρος

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ Για όλα όσα αφορούν τον τουρισμό μίλησε στην εκπομπή Business Hour by Brief, ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος. Αρχικά χαρακτήρισε μάλιστα ικανοποιητική την πορεία του τουρισμού μέχρι σήμερα γι...