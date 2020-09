Πηλείδου: Γιατί όχι και η Τουρκία EMFG αν...

Η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικό βήμα την πρόσφατη υπογραφή του καταστατικού του East Mediterranean Gas Forum (EMGF), το οποίο θα οδηγήσει σε μελλοντική ανάπτυξη έργων και απτά αποτελέσματα, που αφορούν το φυσικό αέριο, μιλώντας στο διαδικτυακό συνέδριο του Economist με θέμα «The New York – East Med Summit: A sea of conflict or a sea of opportunities».

Τόνισε παράλληλα ότι το φόρουμ είναι ανοικτό σε όλες τις χώρες και δεν αποκλείει ακόμα και την Τουρκία, με την προϋπόθεση να σέβεται στο διεθνές δίκαιο και να εγκαταλείψει τις προκλητικές τις ενέργειες σε σχέση με την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Α. Μεσόγειο.

Η κα. Πηλείδου τόνισε και τη σημασία άλλων ενεργειακών έργων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπως ο Euro Asia Interconnector και ο Euro Africa Interconnector για διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Μίλησε επίσης για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο ενεργειακό πεδίο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, που ώθησε μεγάλες εταιρείες να αναβάλουν τις ερευνητικές του δραστηριότητες, κάτι που επηρεάζει και την Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης στον συντονισμό που γίνεται με τις εταιρείες για αντιμετώπιση των περιορισμών που υπάρχουν και ανάπτυξη πιθανών σεναρίων.

Είπε επίσης ότι αποτελεί πολύ σημαντική εξέλιξη η εξαγορά της Noble Energy από τη Chevron και του μεριδίου της στο τεμάχιο «Αφροδίτη». Πρόσθεσε ότι αναμένεται τελική απόφαση σχετικά με την εξαγορά στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την προγραμματισμένη συνάντηση των μετόχων της Noble, ωστόσο η Κύπρος είχε συζητήσεις και με τις δύο εταιρείες και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι το ενδιαφέρον τους για την Ανατολική Μεσόγειο και την ανάπτυξη του «Αφροδίτης» πιο συγκεκριμένα, παραμένει.

ΚΥΠΕ