Την πώληση του κρουαζιερόπλοιου Salamis Filoxenia ανακοίνωσε η Salamis Tours, η οποία έχει υπογράψει συμφωνία με την Prime Spot Ship.

Η Salamis Tours (Holdings) Public Ltd ανακοινώνει ότι η εξολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία Mana Shipping Co. Ltd, ιδιοκτήτρια του κρουαζιερόπλοιου ”SALAMIS FILOXENIA", έχει υπογράψει συμφωνία (memorandum of agreement) για την πώληση του εν λόγω Πλοίου.

