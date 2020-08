Προοπτικές συνεργασίας για ΧΑΚ και ελβετικό Χρηματιστήριο

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του ελβετικού Χρηματιστηρίου και Αποθετηρίου (SIX Securities & Exchanges) είχε χθες στη Λευκωσία το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), κατά την οποία συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας των δύο χρηματιστηρίων.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΧΑΚ, ως πρώτο βήμα, το SIX και το ΧΑΚ βρίσκονται στα τελικά στάδια δημιουργίας Συνδέσμου (link) μεταξύ των δύο Αποθετηρίων τους, μέσω του οποίου θα μπορούν αξίες που είναι αποθετημένες στο SIX αλλά και άλλα Ευρωπαϊκά και ανά την υφήλιο Αποθετήρια να είναι προσβάσιμες σε φορείς της Αγοράς και επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο ΧΑΚ.

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι ο Σύνδεσμος αυτός αποσκοπεί κατ´ αρχήν να μπορεί να εξυπηρετήσει το Δημόσιο Χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκδίδεται και διαπραγματεύεται στο εξωτερικό, σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για διαπραγμάτευση του και στο ΧΑΚ.

Προσθέτει ότι σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται η ενεργοποίηση του συνδέσμου και για οιανδήποτε αξία είναι είτε αποθετημένη στο SIX είτε προσβάσιμη μέσω του SIX σε 65 αγορές ανά την υφήλιο.

«Εκ μέρους των δύο Οργανισμών συμφωνήθηκε όπως διερευνηθούν περαιτέρω οι προοπτικές συνεργασίας τους και όπως καταβληθεί η προσπάθεια, η συνεργασία αυτή να τεθεί σε πιο συστηματική βάση, προς αμοιβαίο όφελος», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΧΑΚ.

Κατά τη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με το ΧΑΚ, εκ μέρους των εκπροσώπων του Ελβετικού Χρηματιστηρίου, παρατέθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στις Αγορές, ενόψει και των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19), η στρατηγική ανάπτυξης του Ελβετικού Χρηματιστηρίου περιλαμβανόμενης και της πρόσφατης εξαγοράς του Ομίλου Ισπανικών Χρηματιστηρίων (Bolsas y Mercados Espanoles) – καθιστώντας τον Όμιλο SIX, τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη-, καθώς επίσης και η προοπτική συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Προσθέτει ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των αναπτυξιακών σχεδιασμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ενόψει των νέων εξελίξεων, των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και στην οικονομία ευρύτερα και την προοπτική ιδιωτικοποίησης, ώστε το ΧΑΚ να επιτελέσει το ρόλο του για ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας, καθώς και για την επίτευξη αξιόλογης περιφερειακής παρουσίας.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν εκ μέρους του SIX ο Thomas Zeeb, Member of Executive Board SIX Group AG, Head – Securities & Exchanges και ο Ηλίας Μανούσος, Director, Strategic Projects and Relations, SIX Securities & Exchanges. Εκ μέρους του ΧΑΚ παρευρέθηκαν στη συνάντηση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Μαρίνος Χριστοδουλίδης, ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη.

Τέλος, το ΧΑΚ αναφέρει ότι αντιπροσωπεία του SIX Securities & Exchanges, στα πλαίσια της επίσκεψης της, είχε επίσης συνάντηση με αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΥΠΕ