RSM Cyprus: Πιστοποιήθηκε ξανά ως Great Place To Work®

Η RSM Cyprus ανάμεσα στις 20 καλύτερες εταιρείες του 2023, που διακρίνονται για το Εργασιακό τους Περιβάλλον στην Κύπρο

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι για ακόμη μια χρονιά, έχουμε πιστοποιηθεί από το Great Place To Work® ως «εργοδότης προτίμησης», ενώ παράλληλα συμπεριληφθήκαμε στη λίστα των 20 καλύτερων εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Κύπρο για το 2023. Το Great Place To Work® βράβευσε την RSM Cyprus στην 3η Τελετή Απονομής των Βραβείων Best Workplaces 2023, Cyprus που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου...