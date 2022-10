Η RSM συμβάλλει με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις υπηρεσίες της περαιτέρω στον τομέα των επενδυτικών ταμείων

*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank ΓΡΑΦΕΙ Η ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Η RSM είναι το 6ο μεγαλύτερο δίκτυο ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως, με παρουσία σε 123 χώρες στον κόσμο συμπεριλαμβανομένων των 40 μεγαλύτερων επιχειρηματικών κέντρων του κόσμου, σημείωσε ο Μαριος Χαραλαμπιδης, Head of Financial Services RSM Cyprus κατά την παρέ...