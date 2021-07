Sean Treacy: Μεγάλες προοπτικές για την κρουαζιέρα στην Κύπρο

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Κύπρο βρέθηκε ο εκ των αντιπροέδρων του κολοσσού στον τομέα των κρουαζιέρων, τη Royal Caribbean International, δίνοντας τα εύσημα στις κυπριακές Αρχές για τη συνεργασία και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι προοπτικές για ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο νησί είναι μεγάλες.

Ο Sean Treacy υποδέχθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα, τον Υφυπουργό Τουρισμού, Σάββα Περδίο, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Δημητριάδη, το Δήμαρχο Λεμεσού, Νίκο Νικολαΐδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, στο κρουαζιερόπλοιο Harmony of the Seas, που ελλιμενίζεται αυτή την περίοδο στο λιμάνι Λεμεσού.

Το ΚΥΠΕ βρέθηκε στο «θηριώδες» κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχασε την πρωτιά ως το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιου στον κόσμο, μόλις το 2018, όταν κατασκευάστηκε το ελαφρώς μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, Symphony of the Seas.

Μαζί με το Jewel of the Seas, που ξεκινά αύριο Σάββατο την πρώτη του κρουαζιέρα από την Κύπρο, το Harmony of the Seas απολαμβάνει τις διευκολύνσεις που η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει, εν μέσω πανδημίας.

Σε χαιρετισμό του, ο αντιπρόεδρος της Royal Caribbean ανέφερε ότι η εκδήλωση οργανώθηκε προς αναγνώριση των προσπαθειών και της στήριξης της Κύπρου, «την οποία παρείχατε προς τη βιομηχανία και ιδιαίτερα στη Royal Caribbean International, όλους τους προηγούμενους μήνες».

Εκ μέρους της εταιρείας, ο Sean Treacy εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους και ιδιαίτερα προς την Κυπριακή Κυβέρνηση, τον Υπουργό Υγείας και τους Υφυπουργούς Τουρισμού και Ναυτιλίας «που είναι μαζί μας και μας έχουν βοηθήσει ώστε να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ».

Εξέφρασε δε την χαρά του που το Σάββατο, 10 Ιουλίου, το Jewel of the Seas ξεκινά την πρώτη του κρουαζιέρα στην Ελλάδα, έχοντας ως βάση το λιμάνι της Λεμεσού, ενώ υπέδειξε ότι το πλοίο μόλις επέστρεψε από δοκιμαστική διήμερη κρουαζιέρα, με καλεσμένους εκατοντάδες ταξιδιωτικούς πράκτορες από την Ευρώπη «οι οποίοι ενθουσιάστηκαν από την εμπειρία».

Το πλήρωμα, συνέχισε, έκανε εξαιρετική δουλειά, ενώ θετικά ήταν τα σχόλια για την κυπριακή φιλοξενία, την επάρκεια του λιμανιού και το βαθμό εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

«Ευχαριστώ όλους εσάς για τη σκληρή δουλειά που κάνατε ώστε το Jewel of the Seas να έχει αυτήν την επιτυχία και είμαστε ενθουσιασμένοι για τη νέα σεζόν», συμπλήρωσε.

Είναι μια σημαντική στιγμή για εμάς, ανέφερε ο κ.Treacy, καθώς για πρώτη φορά τα πλοία μας βρίσκονται στην Κύπρο, ενώ ανακοίνωσε πως το καλοκαίρι του 2022 υπάρχει προγραμματισμός για ένταξη της Λεμεσού στο δρομολόγιο του κρουαζιερόπλοιου Rhapsody of the Seas, «επιτρέποντας σε χιλιάδες ταξιδιώτες να επισκεφτούν αυτό το απίστευτο νησί».

Την ίδια ώρα επεσήμανε ότι η εταιρεία αντικρίζει την Κύπρο ως έναν πιθανό μελλοντικό προορισμό και προσβλέπει να συμπεριληφθεί στους σχεδιασμούς της ξανά ως βάση κρουαζιέρας, αναφέροντας ότι «η Κύπρος είναι ένας πανέμορφος προορισμός για κρουαζιέρα και αυτό το όμορφο νησί, ο πολιτισμός της και οι φιλόξενοι άνθρωποι της, απλά περιμένουν να ανακαλυφθούν, ανεξάρτητα από την όποια εποχή».

Η Κύπρος, σύμφωνα με τον Sean Treacy, προσφέρει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να ζήσει κάτι νέο, ενδιαφέρον και συναρπαστικό, με δραστηριότητες περιπέτειας, εκδηλώσεις, πολιτιστικά έθιμα και πολλά σημεία ενδιαφέροντος, υποδεικνύοντας ότι «οι πελάτες μας είναι πολύ ενθουσιασμένοι που επιστρέφουν στα ταξίδια και ανακαλύπτουν νέους προορισμούς και βιώνουν νέες εμπειρίες».

Εξάλλου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Σάββας Περδίος, ανέφερε ότι έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια που η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει να καταστήσει την Κύπρο βάση κρουαζιέρας για εταιρείες όπως η Royal Caribbean.

Λέγοντας ότι ο ίδιος νιώθει φανταστικά όταν ακούει στην ίδια πρόταση τις λέξεις Royal Caribbean, βάση κρουαζιέρας και Κύπρος, ο Υφυπουργός ανέφερε πως αποτελεί τιμή για τη χώρα μας που η εταιρεία θα βρίσκεται στα λιμάνια και στις θάλασσες μας.

Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τους οποίους ευχαρίστησε, εργάζονταν για 9 με 10 μήνες για τη σύσταση πρωτοκόλλων που θα διευκόλυναν την εταιρεία να φέρει τα πλοία της στο νησί, ενώ πρόσθεσε ότι, πλέον όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί στο χαρτί φαίνονται στην πράξη, «και βλέπουμε ότι άξιζε».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, είπε πως το νησί έχει μια ιστορία 11,000 χρόνων και είναι ένας τόπος από όπου πέρασαν και άφησαν το δικό τους στίγμα πολλές κουλτούρες και πολλοί πολιτισμοί, «κάτι που περήφανα μας επιτρέπει να πούμε ότι εκπροσωπούμε όλες αυτές τις κουλτούρες, όλες αυτές τις εμπειρίες που μας άφησαν και μας έκαναν αυτό που είμαστε σήμερα».

Υποδεικνύοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, ο Σάββας Περδίος ανέφερε ότι, παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, «εργαζόμαστε τα τελευταία δυο χρόνια για να βελτιώσουμε το τουριστικό μας προϊόν, δίνοντας έμφαση στις αυθεντικές εμπειρίες και τα προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να προσελκύσουμε εταιρείες όπως η Royal Caribbean ακόμα και κατά τους χειμερινούς μήνες».

Εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εταιρεία θα λάβει υπόψη της όλα τα πιο πάνω στον προγραμματισμό της για το μέλλον, ο Υφυπουργός Τουρισμού παρουσίασε το σύντομο φιλμάκι της νέας ταυτότητας για τον κυπριακό τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στο Harmony of the Seas, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο 16όροφο κρουαζιερόπλοιο των 362 μέτρων μήκους, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πέραν των 6.600 επιβατών καθώς και 2,.300 άτομα προσωπικό.

Ως μια πλωτή πολιτεία, το πλοίο διαθέτει 2.747 δωμάτια, θέατρο 1.400 θέσεων, παγοδρόμιο, τέσσερις πισίνες, δέκα υδρομασάζ και υδροπάρκο με νεροτσουλήθρες, γήπεδο γκολφ και μπάσκετ, καρουζέλ, εμπορικό κέντρο, μονοπάτι της φύσης, ενώ μεταξύ πολλών άλλων, διαθέτει μπαρ όπου τα ποτά παρασκευάζονται αυτόματα από δυο ρομποτικούς βραχίονες.

Το κρουαζιερόπλοιο λαμβάνει υπηρεσίες από το λιμάνι Λεμεσού, καθώς προετοιμάζεται να ξεκινήσει, στις 15 Αυγούστου, κρουαζιέρες από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, με προορισμούς στη Μεσόγειο.