Στις 18-19 Οκτωβρίου η Σύνοδος του Economist στην Κύπρο

Θα φιλοξενήσει διακεκριμένους αξιωματούχους και παράγοντες της αγοράς

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 18η Σύνοδος για την Κύπρο του Economist, με τίτλο "Navigating the crisis through mastery and inclusiveness", στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, το οποίο θα μεταδίδεται και διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας hazliseconomist.com. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε θέματα οικονομίας, ενέργειας και γεωπολιτικών εξελίξεων στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διακεκριμένους ομιλητές. Το συνέδριο διοργανώνετα...