Πως θα λειτουργεί το Tax For All

Τερματίστηκε στις 16 Μαρτίου του 2023 η λειτουργία του TAXISnet – ΦΠΑ. Από τις 27 Μαρτίου αρχίζει λειτουργία το νέο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Φορολογίας Tax For All – (TFA), το οποίο σε πρώτο στάδιο θα αφορά στο ΦΠΑ και VIES, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η λειτουργία σε πλήρη μορφή του Tax For All θα ολοκληρωθεί τέλος του 2024. «Τ...