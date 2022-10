Συνέντευξη ημέρας στην Brief – Tι αναφέρει για την πτώση κτιρίων ο Γενικός Γραμματέας ΕΤΕΚ, Πλάτωνας Στυλιανού<br />



*Χορηγός Business Hour By Brief η RCB Bank ΓΡΑΦΕΙ Η ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η επιστήμη γύρω και από την οικοδομική βιομηχανία, οι developers στρέφονται σε νέα υλικά τα οποία είναι και ανθεκτικότερα και πιο ασφαλή στις οικοδομές αν και ακόμη δεν έχει περάσει αρκετό διάστημα για να αποδειχτεί σημείωσε στην εκπομπή Business Hour By Brie...