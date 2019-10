Σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας υπέγραψαν Κύπρος - Αίγυπτος

Κύπρος και Αίγυπτος υπέγραψαν χθες, Τρίτη, επικαιροποιημένη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και της Παρεμπόδισης της Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής αναφορικά με τους φόρους πάνω στο εισόδημα.

Τη Συμφωνία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και εκ μέρους της Αιγύπτου ο Σαμέχ Σούκρι Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της χώρας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο με ευκαιρία την Σύνοδο Κορυφής Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το νέο κείμενο πρόκειται να επικαιροποιήσει την υφιστάμενη Σύμβαση που υπογράφηκε στις 19/12/1993 και που τέθηκε σε ισχύ στις 14/3/1995.

Η νέα Σύμβαση που συμφωνήθηκε, μεταξύ των δύο κρατών θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Σημειώνεται πως η νέα Σύμβαση βασίζεται στο νέο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ αλλά και του Μοντέλου των Ηνωμένων Εθνών (OECD Model Convention for the Avoidance of Double Taxation on Income and on the UN Model).

«Η επικαιροποίηση, διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου», σημειώνει, τέλος το Υπουργείο Οικονομικών.

ΚΥΠΕ