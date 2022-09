Συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπ.Γεωργίας ΕΕ ο ΓΔ του Υπουργείου

Ο κ. Γρηγορίου, στην παρέμβαση του, τόνισε την ανάγκη μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων

O Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Ανδρέας Α. Γρηγορίου συμμετείχε στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, που διοργάνωσε η Τσεχική Προεδρία, στην Πράγα, στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2022. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και ο ρόλος της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων της ΕΕ στη βιώσιμη παγκόσμια παραγωγή τροφίμων (Ensuring food security – The role of EU agriculture and food industry in sustainable...